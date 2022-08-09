أخبار 24/24
المتصرف يتحول إلى وسيط بمرتيل
فضيحة غش هزت الحرم الجامعي 3 استقطب الراغبين في الماستر والإجازة واشتغل في تنقيل الطلبة هي فضيحة كبرى وغير مسبوقة، تفجرت وسط جامعة عبد المالك السعدي بطنجة، والكليات التابعة لها بتطوان. شيكات ضمان كان يتحوزها العلبة السوداء لأسرار توظيف الأستاذة الجامعيين والأطر الإدارية للسلمين 10 و11 وللراغبينأكمل القراءة »
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