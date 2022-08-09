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الصباح السياسي

الملك يهنئ رئيسة سنغافورة بمناسبة العيد الوطني لبلادها

منذ 7 دقائق
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى حليمة يعقوب، رئيسة جمهورية سنغافورة، وذلك بمناسبة احتفال بلادها بعيدها الوطني.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني للرئيسة حليمة يعقوب، وأصدق المتمنيات للشعب السنغافوري الصديق بموصول التقدم والرفاه.

ومما جاء في برقية جلالة الملك “وأود بهذه المناسبة أن أؤكد لفخامتكن حرصي القوي على مواصلة العمل سويا معكن، من أجل تعزيز علاقات التعاون البناء القائمة بين بلدينا وتنويع مجالاتها، تجسيدا لما يجمع بين شعبينا من أواصر الصداقة المتينة والتقدير المتبادل”.

منذ 7 دقائق
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