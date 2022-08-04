حموشي يستقبل المفوض العام للشرطة الإسرائيلية بالرباط

استقبل عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، الثلاثاء الماضي بالرباط، يعقوب شبتاي، المفوض العام للشرطة الإسرائيلية .

وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ لها توصلت “الصباح” بنسخة منه، أن هذا الاستقبال يأتي في إطار زيارة العمل التي يقوم بها المفوض العام للشرطة الإسرائيلية على رأس وفد أمني هام إلى المملكة المغربية، بهدف تعزيز علاقات التعاون الثنائي في المجال الأمني، ووضع أسس شراكة أمنية تخدم المصالح المشتركة للمملكة المغربية ودولة إسرائيل، فضلا عن تقاسم التجارب والخبرات في سائر المجالات الأمنية، خصوصا في ميادين مكافحة الإرهاب ومختلف صور الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

وتابع المصدر ذاته أن هذا اللقاء شكل فرصة سانحة للجانبين من أجل التأكيد على الإرادة الراسخة والعزم المشترك في فتح آفاق جديدة لتطوير التعاون الأمني الثنائي بين البلدين، بما يضمن توطيد الأمن والاستقرار الإقليميين، وتحقيق التصدي الحازم لمختلف التهديدات والمخاطر الإجرامية التي تحدق بمواطني كلا البلدين.