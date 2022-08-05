اذاعة وتلفزيون
“عمي نوفل” على “الأولى”
سيكون مشاهدو القناة “الأولى”، اليوم (الجمعة)، مع أحداث الفيلم التلفزيوني “عمي نوفل”، من اخراج هشام العسري، وبطولة حميد نجاح وفضيلة بنموسى وهند بن جبارة وسعاد العلوي وجمال لعبابسي وأحمد الشركي ويحيى أفندي. يسلط شريط “عمي نوفل”، على امتداد ساعة و31 دقيقة، الضوء على ظاهرة التخلي عن الأشخاص المسنين ونقلهم للإقامةأكمل القراءة »
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