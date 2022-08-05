اذاعة وتلفزيون
الهنود يفضح “عرس الذيب”
مسلسل بوليسي قصير من إنتاج “دوزيم” شرع المخرج أيوب الهنود، قبل أيام قليلة، في تصوير مشاهد مسلسل جديد، بعنوان “عرس الذيب”، من انتاج القناة الثانية “دوزيم”. وحسب المعلومات المتوفرة، فقد تكلفت شركة “ديسكونيكتد” التي يرأسها خالد النقري، بتنفيذ الإنتاج، وهو العمل الذي يجمع عددا من الأسماء، ويتعلقأكمل القراءة »
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