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سعد يغني للأطفال كشف المطرب الشعبي أحمد سعد، تخطيطه لتقديم ألبوم غنائي كامل للأطفال بالتعاون مع الملحن إيهاب عبد الواحد. وأثار مفاجأة كبرى بتأكيده أن أغنية “الغزالة رايقة” عرضت عليه أولا ورفضها، بسبب تفضيله تقديم أغنية “سايرينا يا دنيا”، التي حققت النجاح نفسه. وقال أحمد سعد خلالأكمل القراءة »
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