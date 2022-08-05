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وطنية

‭”‬بيجيدي‭” ‬يستنفر‭ ‬ذراعه‭ ‬النقابي‭ ‬

منذ 12 ثانية
الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشغل‭ ‬يعلن‭ ‬التعبئة‭ ‬للرد‭ ‬على‭ ‬صمت‭ ‬الحكومة‭ ‬وتزايد‭ ‬الاحتقان استنفر‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬ذراعه‭ ‬النقابي،‭ ‬معلنا‭ ‬التعبئة‭ ‬الشاملة‭ ‬في‭ ‬قواعده،‭ ‬استعدادا‭ ‬لخوض‭ ‬أشكال‭ ‬احتجاجية‭ ‬للتصعيد‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الحكومة،‭ ‬بسبب‭ ‬الاحتقان‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬المتزايد‭ ‬أمام‭ ‬موجة‭ ‬الغلاء‭ ‬المتواصلة‭ ‬وضرب‭ ‬القدرة‭ ‬الشرائية‭ ‬للمغاربة‭.‬ وحذر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الوطني‭ ‬للشغل،‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭أكمل القراءة »

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