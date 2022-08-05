وطنية
”بيجيدي” يستنفر ذراعه النقابي
الاتحاد الوطني للشغل يعلن التعبئة للرد على صمت الحكومة وتزايد الاحتقان استنفر العدالة والتنمية ذراعه النقابي، معلنا التعبئة الشاملة في قواعده، استعدادا لخوض أشكال احتجاجية للتصعيد في مواجهة الحكومة، بسبب الاحتقان الاجتماعي، المتزايد أمام موجة الغلاء المتواصلة وضرب القدرة الشرائية للمغاربة. وحذر الاتحاد الوطني للشغل، الحكومة منأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا