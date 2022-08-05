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عشاق المسرح يلتئمون في برشيد
تحتضن برشيد الدورة الثانية لمهرجان برشيد الوطني لعشاق المسرح، تحت شعار”المسرح رافعة أساسية للتنمية”، في الفترة الممتدة بين 10 و 13 غشت الجاري، بالمعهد العالي للإعلاميات وتقنيات التجارة والتسيير. وتشرف جمعية عشاق المسرح للإبداع والتنمية على تنظيم النسخة الثانية من المهرجان، بشراكة مع المجلس الجماعي للمدينة، إذأكمل القراءة »
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