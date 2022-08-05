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وطنية

التوفيق‭ ‬يشكو‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬أحكام

منذ 17 ثانية
أحمد‭ ‬التوفيق‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭      (‬أرشيف‭)‬
ضياع‭ ‬الملايير‭ ‬على‭ ‬الأوقاف‭ ‬بسبب‭ ‬أخطاء‭ ‬وعدم‭ ‬تسخير‭ ‬القوة‭ ‬العمومية اشتكى‭ ‬أحمد‭ ‬التوفيق،‭ ‬وزير‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬إلى‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬وهبي،‭ ‬وزير‭ ‬العدل،‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬ضد‭ ‬المؤسسات‭ ‬العمومية‭ ‬والإدارة‭ ‬والأشخاص،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكدته‭ ‬مصادر‭ “‬الصباح‭”.‬ واستصدرت‭ ‬وزارة‭ ‬الأوقاف‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية،‭ ‬خلال‭ ‬السنة‭ ‬الماضية،‭ ‬2328‭أكمل القراءة »

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