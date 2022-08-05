وطنية
التوفيق يشكو عدم تنفيذ أحكام
ضياع الملايير على الأوقاف بسبب أخطاء وعدم تسخير القوة العمومية اشتكى أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، إلى عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، بسبب عدم تنفيذ الأحكام القضائية ضد المؤسسات العمومية والإدارة والأشخاص، وفق ما أكدته مصادر “الصباح”. واستصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خلال السنة الماضية، 2328أكمل القراءة »
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