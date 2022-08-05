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وطنية

الملك ضامن لحقوق المرأة

منذ 21 ثانية
حان الوقت لإعادة فتح مشروع إصلاح المدونة لتجاوز النواقص د. خالد الشرقاوي السموني*   أكد الملك محمد السادس، في خطابه إلى الأمة في 30 يوليوز 2022 لمناسبة عيد العرش، حرصه، منذ اعتلائه العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهمأكمل القراءة »

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منذ 21 ثانية


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