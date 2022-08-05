الصباح الفني
”طفح الكيل” في سويسرا
ستشرع قاعات سينمائية سويسرية في عرض الفيلم المغربي “طفح الكيل” في القاعات، ابتداء من 24 غشت الجاري، وهو من إخراج محسن البصري أنتج في 2018. ويلعب الأدوار الرئيسية في الفيلم مجموعة من الممثلين، من بينهم سعيد باي وفاطمة الزهراء بناصر ورشيد مصطفى وأيوب اليوسفي ويونس بواب،أكمل القراءة »
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