الصباح الفني
”غير بحال البارح” جديد السرغيني
طرح الفنان الشعبي حميد السرغيني، مطلع الأسبوع الجاري أغنية جديدة بعنوان “غير بحال البارح” من كلمات وألحان سعيد الروماني وتوزيع عادل الخليفي. واختار السرغيني في أغنيته الجديدة استعادة ذكريات الطفولة، والتأمل في مسألة تقدم العمر، والمقارنة بين نمط الحياة والقيم بين الأمس واليوم والتحول الذي طرأ علىأكمل القراءة »
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