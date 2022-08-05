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الصباح الفني

‭”‬غير‭ ‬بحال‭ ‬البارح‭” ‬جديد‭ ‬السرغيني

منذ 12 ثانية
حميد‭ ‬السرغيني‭ (‬خاص‭)‬
طرح‭ ‬الفنان‭ ‬الشعبي‭ ‬حميد‭ ‬السرغيني،‭ ‬مطلع‭ ‬الأسبوع‭ ‬الجاري‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ “‬غير‭ ‬بحال‭ ‬البارح‭” ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬وألحان‭ ‬سعيد‭ ‬الروماني‭ ‬وتوزيع‭ ‬عادل‭ ‬الخليفي‭.‬ واختار‭ ‬السرغيني‭ ‬في‭ ‬أغنيته‭ ‬الجديدة‭ ‬استعادة‭ ‬ذكريات‭ ‬الطفولة،‭ ‬والتأمل‭ ‬في‭ ‬مسألة‭ ‬تقدم‭ ‬العمر،‭ ‬والمقارنة‭ ‬بين‭ ‬نمط‭ ‬الحياة‭ ‬والقيم‭ ‬بين‭ ‬الأمس‭ ‬واليوم‭ ‬والتحول‭ ‬الذي‭ ‬طرأ‭ ‬على‭أكمل القراءة »

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