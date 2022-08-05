وطنية
أوكرانيا تعد بتسليم شهادات الأطباء
إعادة هيكلة التعليم العالي لإيجاد تداريب ميدانية في دول مجاورة علمت «الصباح» من مصادر مطلعة، أن ما يتم الترويج له من أخبار حول استقبال الطلبة الأطباء الهاربين من الحرب الأكرانية الروسية، في بيلاروسيا مجرد إشاعات، وليس هناك أي تنسيق من أي نوع بين السلطات المغربية أو الأوكرانيةأكمل القراءة »
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