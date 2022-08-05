وطنية
شبح تهديدات إرهابية انتقاما للظواهري
تلقت دول التحالف الدولي ضد الإرهاب، تحذيرات من انبعاث شبح تنظيم القاعدة، بعد الإعلان عن مقتل زعيمها أيمن الظواهري بأفغانستان، إذ رفع المغرب مستوى التأهب ووتيرة التنسيق الاستخباراتي مع الولايات المحتدة الأمريكية وفرنسا وإسبانيا، استعدادا لأعمال انتقامية من قبل الخلايا النائمة للتنظيم. وشملت حالة التأهب الأمني كلأكمل القراءة »
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