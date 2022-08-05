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الصباح الفني

لحلو ملكة جمال العرب

منذ 9 دقائق
حصدت المغربية الأمريكية مروة لحلو، لقب ملكة جمال العرب بولاية أريزونا في حفل كبير عرف حضور ألمع النجوم العرب وعدد من المشاهير ورجال الأعمال والمنتجين العالميين والشخصيات البارزة بأمريكا، لتكون أول مغربية تفوز بلقب ملكة جمال العرب في مسابقة معترف بها دوليا. وأشرف على حفل اختيار ملكةأكمل القراءة »

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منذ 9 دقائق


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