وطنية
الحليمي يرسم خارطة البطالة
رسمت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الثاني من 2022، خارطة للبطالة بالمملكة، وأماطت اللثام عن الجهات التي تؤوي أكبر نسبة من العاطلين، إذ أن خمس جهات تضم سبعة عاطلين من بين كل عشرة (71 في المائة)، على المستوى الوطني. وأشارت المذكرةأكمل القراءة »
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