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وطنية

الحليمي‭ ‬يرسم‭ ‬خارطة‭ ‬البطالة

منذ 13 ثانية
رسمت‭ ‬مذكرة‭ ‬إخبارية‭ ‬للمندوبية‭ ‬السامية‭ ‬للتخطيط،‭ ‬حول‭ ‬وضعية‭ ‬سوق‭ ‬الشغل‭ ‬خلال‭ ‬الفصل‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬2022،‭ ‬خارطة‭ ‬للبطالة‭ ‬بالمملكة،‭ ‬وأماطت‭ ‬اللثام‭ ‬عن‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تؤوي‭ ‬أكبر‭ ‬نسبة‭ ‬من‭ ‬العاطلين،‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬خمس‭ ‬جهات‭ ‬تضم‭ ‬سبعة‭ ‬عاطلين‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬كل‭ ‬عشرة‭ (‬71‭ ‬في‭ ‬المائة‭)‬،‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الوطني‭.‬ وأشارت‭ ‬المذكرة‭أكمل القراءة »

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