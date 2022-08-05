وطنية
احتلال الملك البحري يسائل لفتيت
رفاق منيب بتمارة يطالبون مصالح الداخلية بوقف جرائم التعمير فجر رفاق نبيلة منيب، في تمارة اختلالات فظيعة في مجال التعمير بالهرهورة، تتعلق باحتلال الملك العام البحري، أمام أنظار أجهزة السلطة، من قبل من أسموه “لوبي الفساد ومافيا العقار”. وطالب الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة السلطات المعنية بالتدخل العاجل،أكمل القراءة »
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