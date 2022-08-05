حوادث
توتر بابتدائية مراكش
تحويل قاعة الجلسات إلى مكاتب وغياب شروط العمل يؤجج غضب الموظفين زادت حدة الاحتقان بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بعد أن تحولت قاعة الجلسات فيها إلى مكاتب للموظفين، وهو ما أثار غضبا وسطهم استدعى من المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل، إلى عقد اجتماع استثنائي، استنكر من خلاله ما أسماءأكمل القراءة »
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