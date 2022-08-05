الصباح الفني
قالوا
بلعطار كتب الزجال إدريس بلعطار تدوينة بها مقطع زجلي جاء فيه “شحال من نخصة فالروح”. الفاسي كتبت الممثلة فرح الفاسي تدوينة على “إنستغرام” جاء فيها “الحياة مثل ركوب الدراجة. لتحافظ على توازنك، يجب عليك التحرك بشكل دائم”. طالب كتبت الممثلة فدوى طالب تدوينة على “إنستغرام” جاءأكمل القراءة »
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