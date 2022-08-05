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الصباح الفني

قالوا

منذ 17 ثانية
بلعطار كتب‭ ‬الزجال‭ ‬إدريس‭ ‬بلعطار‭ ‬تدوينة‭ ‬بها‭ ‬مقطع‭ ‬زجلي‭ ‬جاء‭ ‬فيه‭ “‬شحال‭ ‬من‭ ‬نخصة‭ ‬فالروح‭”.‬ الفاسي كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فرح‭ ‬الفاسي‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬الحياة‭ ‬مثل‭ ‬ركوب‭ ‬الدراجة‭. ‬لتحافظ‭ ‬على‭ ‬توازنك،‭ ‬يجب‭ ‬عليك‭ ‬التحرك‭ ‬بشكل‭ ‬دائم‭”.‬ ‭ ‬طالب كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬فدوى‭ ‬طالب‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬جاء‭أكمل القراءة »

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منذ 17 ثانية


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