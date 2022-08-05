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الصباح الفني

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منذ 24 ثانية
حاول‭ ‬حرق‭ ‬عنكبوت‭ ‬فأحرق‭ ‬غابة ألقت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬يوتاه‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬رجل،‭ ‬بتهمة‭ ‬التسبب‭ ‬في‭ ‬حرائق‭ ‬ضخمة‭ ‬في‭ ‬الغابات،‭ ‬بينما‭ ‬كان‭ ‬يحاول‭ ‬قتل‭ ‬عنكبوت‭. ‬واعتقلت‭ ‬الشرطة‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬ولاية‭ ‬يوتاه‭ ‬الرجل‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬من‭ ‬العمر‭ (‬26‭ ‬عاما‭)‬،‭ ‬شمال‭ ‬مدينة‭ ‬سولت‭ ‬ليك‭ ‬ستي،‭ ‬عاصمة‭ ‬الولاية‭.‬ وقال‭أكمل القراءة »

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منذ 24 ثانية


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