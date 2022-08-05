الصباح الفني
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حاول حرق عنكبوت فأحرق غابة ألقت الشرطة الأمريكية في ولاية يوتاه القبض على رجل، بتهمة التسبب في حرائق ضخمة في الغابات، بينما كان يحاول قتل عنكبوت. واعتقلت الشرطة الأمريكية في ولاية يوتاه الرجل الذي يبلغ من العمر (26 عاما)، شمال مدينة سولت ليك ستي، عاصمة الولاية. وقالأكمل القراءة »
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