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“أطفال الكهف” على “نتفليكس”

منذ 12 ثانية
أعلنت شبكة “نتفليكس” عن إطلاق مسلسل يحكي قصة إنقاذ الأطفال الذين علقوا في الكهف، مشيرة إلى أن المسلسل سيتضمن الرواية الأكثر واقعية وشمولية حتى الآن عن الحادثة التي أثارت اهتمام العالم. وكشفت صحيفة “The Times” البريطانية أن المسلسل سيتكون من ستة أجزاء، وأضافت أن “نتفليكس” ذكرت أنأكمل القراءة »

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منذ 12 ثانية


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