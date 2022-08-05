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حوادث

إحباط عملية “حريك” بالبيضاء

منذ 14 ثانية
  نجحت عناصر الشرطة التابعة لمنطقة أمن سيدي البرنوصي بالبيضاء، أخيرا، في إيقاف خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و25 سنة، يشتبه تورطهم في قضية تتعلق بالهجرة غير المشروعة. وحسب مصادر “الصباح”، فإن إيقاف المشتبه فيهم، تم بعد أن تمكنت المصالح الأمنية من إجهاض عملية “حريك”أكمل القراءة »

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منذ 14 ثانية


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