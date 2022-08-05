بانوراما
أم آدم تتحول إلى جلادة
المجاطي… من الملالي إلى البغدادي 5 مراقبة وتجسس ورفع تقارير واعتقال وتعذيب تفتح “الصباح” من خلال هذه السلسلة قصة أم آدم المجاطي وابنها إلياس، وتتعقب “مغامراتهما” بعد التحاقهما بالتنظيم الإرهابي داعش من خلال كتاب “رحلتي مع آل المجاطي من إمارة الملالي إلى خلافة البغدادي” للباحث والإعلامي مصطفىأكمل القراءة »
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