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تحقيق

قراصنة‭ ‬مياه‭ ‬أم‭ ‬الربيع

منذ 16 دقيقة
منصات‭ ‬شفط‭ ‬المياه
تتبعت‭ ‬خيوط‭ ‬شبكة‭ ‬تستنزف‭ ‬الثروة‭ ‬المائية‭ ‬وتتاجر‭ ‬فيها‭ ‬وصمت‭ ‬السلطات‭ ‬يثير‭ ‬تساؤلات آثار‭ ‬حفر‭ ‬الطريق‭ ‬لتمرير‭ ‬أنابيب‭ ‬جلب‭ ‬المياه أنبوب‭ ‬ينبعث‭ ‬من‭ ‬الأرض معاناة‭ ‬السكان‭ ‬بحثا‭ ‬عن‭ ‬ماء‭ ‬الشرب يواجه‭ ‬المغرب،‭ ‬على‭ ‬غرار‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول،‭ ‬نقصا‭ ‬حادا‭ ‬في‭ ‬الثروة‭ ‬المائية،‭ ‬ينذر‭ ‬بأزمة‭ ‬في‭ ‬توفير‭ ‬هذه‭ ‬المادة‭أكمل القراءة »

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منذ 16 دقيقة


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