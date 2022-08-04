تحقيق
قراصنة مياه أم الربيع
تتبعت خيوط شبكة تستنزف الثروة المائية وتتاجر فيها وصمت السلطات يثير تساؤلات آثار حفر الطريق لتمرير أنابيب جلب المياه أنبوب ينبعث من الأرض معاناة السكان بحثا عن ماء الشرب يواجه المغرب، على غرار عدد من الدول، نقصا حادا في الثروة المائية، ينذر بأزمة في توفير هذه المادةأكمل القراءة »
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