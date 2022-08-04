الصباح الفني
حوري ينبعث في مهرجان الفداء
تنطلق بعد غد (السبت) فعاليات الدورة الأولى لمهرجان الفداء الوطني للمسرح، الذي تنظمه مقاطعة الفداء بالبيضاء إلى غاية 14 غشت الجاري. الدورة التي تحمل اسم المسرحي الراحل الحسين حوري تحت شعار “نحو انطلاقة مسرحية جديدة”، ستجرى فعالياتها بمسرح الفداء بشارع عبد الله الصنهاجي. وتشارك في هذه التظاهرةأكمل القراءة »
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