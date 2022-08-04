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الصباح الفني

حوري‭ ‬ينبعث‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬الفداء

منذ دقيقتين
ملصق‭ ‬التظاهرة‭                    (‬خاص‭)‬
تنطلق‭ ‬بعد‭ ‬غد‭ (‬السبت‭) ‬فعاليات‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬لمهرجان‭ ‬الفداء‭ ‬الوطني‭  ‬للمسرح،‭ ‬الذي‭ ‬تنظمه‭ ‬مقاطعة‭ ‬الفداء‭ ‬بالبيضاء‭ ‬إلى‭ ‬غاية‭ ‬14‭ ‬غشت‭ ‬الجاري‭.‬ الدورة‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬اسم‭ ‬المسرحي‭ ‬الراحل‭ ‬الحسين‭ ‬حوري‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ “‬نحو‭ ‬انطلاقة‭ ‬مسرحية‭ ‬جديدة‭”‬،‭ ‬ستجرى‭ ‬فعالياتها‭ ‬بمسرح‭ ‬الفداء‭ ‬بشارع‭ ‬عبد‭ ‬الله‭ ‬الصنهاجي‭.‬ وتشارك‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬التظاهرة‭أكمل القراءة »

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منذ دقيقتين


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