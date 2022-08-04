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اذاعة وتلفزيون

“لوسي وديزي” على “أمازون برايم”

منذ 24 ثانية
بثت منصة “أمازون برايم” الفيلم الوثائقي “لوسي وديزي”، من إخراج “إيمي بولر”، ويروي قصة إحدى أكثر الزيجات شهرة في هوليود، فقد كانت علاقة كل من لوسيل بول وديزي أرناز غير محتملة الحدوث في العصر الذي عاشا فيه، بين أمريكية بيضاء جميلة، ورجل ذي أصول لاتينية، لكنهما خاطراأكمل القراءة »

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منذ 25 ثانية


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