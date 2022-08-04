اذاعة وتلفزيون
“لوسي وديزي” على “أمازون برايم”
بثت منصة “أمازون برايم” الفيلم الوثائقي “لوسي وديزي”، من إخراج “إيمي بولر”، ويروي قصة إحدى أكثر الزيجات شهرة في هوليود، فقد كانت علاقة كل من لوسيل بول وديزي أرناز غير محتملة الحدوث في العصر الذي عاشا فيه، بين أمريكية بيضاء جميلة، ورجل ذي أصول لاتينية، لكنهما خاطراأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا