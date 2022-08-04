حوادث
العثور على جثة بطريق أفورار
تواصل مصالح الدرك الملكي بواويزغت، تحرياتها المكثفة لكشف هوية جثة رجل مجهول الهوية تم العثور عليها متحللة، الأحد الماضي، ملقاة بمنطقة “إغرغر” التابعة ترابيا لجماعة آيت واعرضى إقليم أزيلال، على بعد حوالي عشرة أمتار من الطريق الوطنية رقم 25 الرابطة بين أفورار وأزيلال. وشرعت مصالح الدرك الملكيأكمل القراءة »
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