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“المثقف” في مهرجان “ثويزا”
شارك يوسف الصديق من تونس، وأمين الزاوي من الجزائر، وأحمد عصيد ومحمد جبرون من المغرب في الندوة الفكرية التي نظمها مهرجان “ثويزا” بطنجة، تحت عنوان “دور المثقف في ترميم شظايا الحياة”. وحسب المنظمين، فإن الندوة كانت فضاء لطرح عدد من وجهات النظر الفكرية والفلسفية التي أحاطت بدورأكمل القراءة »
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