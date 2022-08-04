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وطنية

جماعات‭ ‬تخادع‭ ‬الداخلية

منذ 31 ثانية
شركات‭ ‬بأسماء‭ ‬أبناء‭ ‬وأزواج‭ ‬منتخبين‭ ‬للالتفاف‭ ‬على‭ ‬مقتضيات‭ ‬دورية‭ ‬تضارب‭ ‬المصالح‭  ‬ تورطت‭ ‬شركات‭ ‬مشبوهة‭ ‬في‭ ‬معاملات‭ ‬مالية‭ ‬تثير‭ ‬علامات‭ ‬الاستفهام،‭ ‬بخصوص‭ ‬علاقة‭ ‬أصحابها‭ ‬برؤساء‭ ‬جماعات‭ ‬ترابية،‭ ‬إذ‭ ‬تم‭ ‬رصد‭ ‬تضارب‭ ‬بين‭ ‬توقيعات‭ ‬المديرين‭ ‬المسيرين‭ ‬والملاك‭ ‬الأصليين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬تلاعبات‭ ‬في‭ ‬التسيير،‭ ‬خاصة‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعلق‭ ‬بتحويلات‭أكمل القراءة »

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منذ 31 ثانية


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