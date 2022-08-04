وطنية
جماعات تخادع الداخلية
شركات بأسماء أبناء وأزواج منتخبين للالتفاف على مقتضيات دورية تضارب المصالح تورطت شركات مشبوهة في معاملات مالية تثير علامات الاستفهام، بخصوص علاقة أصحابها برؤساء جماعات ترابية، إذ تم رصد تضارب بين توقيعات المديرين المسيرين والملاك الأصليين، بالإضافة إلى تلاعبات في التسيير، خاصة في ما يتعلق بتحويلاتأكمل القراءة »
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