اذاعة وتلفزيون
الداودية سعيدة بـ”الديو”
عادت المغنية زينة الداودية إلى الساحة الفنية بديو عنائي جديد جمعها بالفنان الجزائري الشاب بلال، بعنوان “انتايا ضعيف”، طرحته على قناتها الرسمية على “يوتوب”. وتعاونت الداودية لانجاز الأغنية والتي حققت نسب مشاهدة كبيرة، مع بلال لكتابة كلماتها وتلحينها أيضا، فيما كان التوزيع من توقيع المايسترو الجزائري طارق قادم،أكمل القراءة »
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