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منذ دقيقة واحدة
التشويق لـ”صالون زهرة 2″   شوّق المخرج اللبناني جو بو عيد المتابعين للموسم الثاني من مسلسل “صالون زهرة” موجها سؤالا للمتابعين يتعلق بشخصية “زهرة” التي تؤديها النجمة اللبنانية نادين نجيم، هل ستسمح بدخول الرجال لصالونها على نقيض ما كانت تفعل في الموسم الأول أم ستستمر بوضع لافتةأكمل القراءة »

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