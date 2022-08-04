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مهرجان للفلكلور بأكادير

منذ 16 ثانية
يحمل شعار “دور الثقافة والفن في التسامح بين الدول والشعوب” أعلنت جمعية “فلامون للفن والتنمية السوسيو ثقافية” ومنظمة “CIOFF المغرب” عن تنظيم، في الفترة الممتدة من ثالث إلى سابع غشت الجاري، الدورة الرابعة للمهرجان الدولي للفلكلور التقليدي بأكادير، تحت شعار ” دور الثقافة والفن في التسامح بينأكمل القراءة »

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منذ 16 ثانية


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