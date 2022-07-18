منظمة الصحة العالمية تعلن تفشي فيروس “ماربورغ” في غانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، يوم الأحد، عن أول تفش من نوعه لفيروس “ماربورغ” في غانا، بعدما أكدت الفحوص إصابة شخصين بالفيروس في البلد الإفريقي.

وأوضحت المنظمة، في بيان، أن المرض وهو حمى نزفية شديدة العدوى من نفس عائلة “إيبولا”، ينتقل للبشر عبر خفافيش الفاكهة، فيما ينتقل بين الأشخاص بالاتصال المباشر بسوائل الجسم للأشخاص المصابين والأسطح.

وأظهر تحليل أولي لعينات اثنين من المرضى في منطقة أشانتي جنوب غانا، توفي كلاهما ولم يكن بينهما صلة، إصابتهما بالفيروس، لي تم إرسال العينات إلى معهد باستور في داكار بالسنغال للتأكد التام.

وذكرت المنظمة أن معمل وكالة الصحة التابعة للأمم المتحدة أكد نتائج معهد نوغوتشي التذكاري للأبحاث الطبية في غانا.

وأفادت المنظمة بأنه تم تحديد أكثر من 90 مخالطا، بما في ذلك العاملين الصحيين، يخضعون حاليا للمراقبة.

وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن معدلات الوفاة في الإصابة بفيروس ماربورغ تتراوح بين 24 و90 في المائة في موجات التفشي السابقة، موضحة أن النسبة تعتمد على سلالة الفيروس وأسلوب مواجهة الحالات.