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اذاعة وتلفزيون

أصوات شعرية معاصرة بمراكش

منذ 6 دقائق
 احتضنت دار الشعر بمراكش، ضمن برمجتها الخاصة بالجزء الرابع لموسمها الخامس، فقرة جديدة من برنامج “أصوات معاصرة” عرفت مشاركة الشعراء أسماء خيدر، ونور الدين بازين واحميدة بلبالي. واحتفت هذه الفقرة بتجربتين متميزتين من مراكش، ويتعلق الأمر بالفنان محمد آيت القاضي والفنانة إلهام بنعبد الجليل في مقامات موسيقية من الموشحات.  واختارتأكمل القراءة »


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منذ 6 دقائق



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