ملف عـــــــدالة
مشاركة في الجرائم
3 أسئلة إلى * حاتم عريب < إذا أظهرت الأبحاث التمهيدية أو الإعدادية أو التفصيلية أن العصابات تستعين بالفتيات لتنفيذ جرائمها، من أجل استدراج الضحايا بهدف سرقتهم أو مطالبتهم بالفديات أو الانتماء إلى شبكات للمخدرات بهدف الحصول على أكثر عدد من المستهلكين، فإن التكييف القانوني لا يخرج عن جرائم المشاركةأكمل القراءة »
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