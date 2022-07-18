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اذاعة وتلفزيون

” Virgin River” على “نتفليكس”

منذ ساعتين
كشفت شبكة “نتفليكس” عن أول فيديو ترويجي للموسم الرابع من سلسلة ” Virgin River”، الذي كشف عن عدد من اللقطات المشوقة للموسم الجديد، ووصلت مدتها إلى دقيقة و 49 ثانية. ويبدأ عرض الموسم الرابع من سلسلة ” Virgin River”، على شبكة “نتفليكس” بداية من 20 يوليوز الجاري، على أن يتكونأكمل القراءة »


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منذ ساعتين



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