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اذاعة وتلفزيون

نوري الجراح في ضيافة “الثقافية”

منذ ساعتين
برنامج خاص عن الشاعر السوري من إعداد وتقديم باسم الهور  يحل الشاعر السوري نوري الجراح ضيفا على قناة “الثقافية” يوم عشرين يوليوز الجاري في برنامج خاص من إعداد وتقديم باسم الهور، والذي تم تصويره على هامش زيارته للمغرب في إطار فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط في نسخته السابعة والعشرين.أكمل القراءة »


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منذ ساعتين



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