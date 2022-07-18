افتتاحية
وقعنا في الأسوأ
كان الله في عون رجالنا ونسائنا من القوات المسلحة الملكية والدرك الملكي والوقاية المدنية والأمن الوطني والقوات المساعدة والأعوان والمستخدمين وآلاف المتطوعين، الذين يصلون الليل بالنهار، على مدى أسبوع تقريبا لإطفاء لهيب الحرائق المندلعة في عدد من الغابات، بشكل متزامن. ودعواتنا بالصبر والسلوان للأسر المكلومة في ممتلكاتها ودواويرها وحقولها وأشجارها،أكمل القراءة »
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