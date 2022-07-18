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الصباح الفني

دعم‭ ‬67‭ ‬مشروعا‭ ‬مسرحيا

منذ دقيقتين
‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬دعم‭ ‬أي‭ ‬مشروع‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬ترويج‭ ‬وتوزيع‭ ‬المنتوج‭ ‬الموسيقي‭ ‬والغنائي‭      (‬خاص‭)‬
وزارة‭ ‬الثقافة‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬منحت‭ ‬الموسيقى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬700‭ ‬مليون أعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل،‭ ‬دعم‭ ‬67‭ ‬مشروعا‭ ‬مسرحيا‭ ‬من‭ ‬مجموع‭ ‬المشاريع‭ ‬المرشحة‭ ‬برسم‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬لسنة‭ ‬2022،‭ ‬توصلت‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬طلبات‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬تقدمه‭ ‬وزارة‭ ‬الشباب‭ ‬والثقافة‭ ‬والتواصل‭.‬ وقالت‭ ‬لجنة‭ ‬دعم‭ ‬المشاريع‭ ‬الثقافية‭ ‬والفنية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭أكمل القراءة »


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