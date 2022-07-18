الصباح الفني
دعم 67 مشروعا مسرحيا
وزارة الثقافة قالت إنها منحت الموسيقى أكثر من 700 مليون أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، دعم 67 مشروعا مسرحيا من مجموع المشاريع المرشحة برسم الدورة الأولى لسنة 2022، توصلت بها في إطار طلبات الحصول على الدعم الذي تقدمه وزارة الشباب والثقافة والتواصل. وقالت لجنة دعم المشاريع الثقافية والفنية في قطاعأكمل القراءة »
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