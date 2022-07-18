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وطنية

‭”‬هاشتاغ‭” ‬المحروقات‭ ‬يستنفر‭ ‬التجمع

منذ دقيقتين
قياديون‭ ‬وصفوا‭ ‬الحملة‭ ‬بالشعبوية‭ ‬واتهموا‭ ‬المعارضة‭ ‬بالاستغلال‭ ‬السياسوي استنفر‭ “‬هاشتاغ‭” ‬تخفيض‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬ورفع‭ ‬شعار‭ “‬ارحل‭” ‬في‭ ‬وجه‭ ‬عزيز‭ ‬أخنوش،‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة،‭ ‬قيادات‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬التي‭ ‬أجمعت‭ ‬على‭ ‬دعمها‭ ‬لرئيس‭ ‬الحزب،‭ ‬والتضامن‭ ‬معه‭ ‬في‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬له‭ ‬من‭ “‬حملة‭ ‬رقمية‭ ‬مغرضة‭”.‬ وأجمع‭ ‬قياديو‭ ‬التجمع،‭ ‬لمناسبة‭ ‬انعقاد‭ ‬فعاليات‭ ‬المؤتمر‭ ‬الجهوي‭أكمل القراءة »


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