وطنية
”هاشتاغ” المحروقات يستنفر التجمع
قياديون وصفوا الحملة بالشعبوية واتهموا المعارضة بالاستغلال السياسوي استنفر “هاشتاغ” تخفيض أسعار المحروقات، ورفع شعار “ارحل” في وجه عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قيادات التجمع الوطني للأحرار، التي أجمعت على دعمها لرئيس الحزب، والتضامن معه في ما يتعرض له من “حملة رقمية مغرضة”. وأجمع قياديو التجمع، لمناسبة انعقاد فعاليات المؤتمر الجهويأكمل القراءة »
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