fbpx
وطنية

دعم‭ ‬استثنائي‭ ‬جديد‭ ‬لمهنيي‭ ‬النقل‭ ‬

منذ دقيقتين
قررت‭ ‬الحكومة‭ ‬صرف‭ ‬دعم‭ ‬استثنائي‭ ‬جديد‭ ‬لفائدة‭ ‬مهنيي‭ ‬النقل،‭ ‬للمرة‭ ‬الرابعة،‭ ‬بهدف‭ ‬مواجهة‭ ‬الارتفاع‭ ‬المتواصل‭ ‬في‭ ‬أسعار‭ ‬المحروقات‭.‬ وأعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬النقل‭ ‬واللوجيستيك‭ ‬عن‭ ‬إطلاق‭ ‬عملية‭ ‬التسجيل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم‭ ‬الإضافي،‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬الاثنين‭ ‬المقبل،‭ ‬لفائدة‭ ‬المهنيين‭ ‬عبر‭ ‬المنصة‭ ‬الالكترونية‭ ‬التي‭ ‬وضعتها‭ ‬الوزارة‭.‬ وتسعى‭ ‬الوزارة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدعم‭ ‬الجديد‭ ‬إلى‭ ‬امتصاص‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
Best Wordpress Adblock Detecting Plugin | CHP Adblock