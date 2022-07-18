وطنية
دعم استثنائي جديد لمهنيي النقل
قررت الحكومة صرف دعم استثنائي جديد لفائدة مهنيي النقل، للمرة الرابعة، بهدف مواجهة الارتفاع المتواصل في أسعار المحروقات. وأعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن إطلاق عملية التسجيل للحصول على الدعم الإضافي، ابتداء من الاثنين المقبل، لفائدة المهنيين عبر المنصة الالكترونية التي وضعتها الوزارة. وتسعى الوزارة من خلال الدعم الجديد إلى امتصاصأكمل القراءة »
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