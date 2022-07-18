الصباح الفني
قالوا
شربل قال الإعلامي غسان شربل في “تويتر”: “عالم ما بعد كورونا… خبز أصعب وبرد قارس وطمأنينة هاربة”. الإدريسي كتبت الفنانة هناء الإدريسي على حسابها الرسمي على “إنستغرام” قائلة “بداية التغيير هي في إدراك قيمة ذاتك”. تاج الدين كتبت الممثلة ساندية تاج الدين تدوينة على “إنستغرام”، جاء فيها “درب عقلكأكمل القراءة »
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