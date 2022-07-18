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الصباح الفني

قالوا

منذ دقيقتين
شربل قال‭ ‬الإعلامي‭ ‬غسان‭ ‬شربل‭ ‬في‭ “‬تويتر‭”: “‬عالم‭ ‬ما‭ ‬بعد‭ ‬كورونا‭… ‬خبز‭ ‬أصعب‭ ‬وبرد‭ ‬قارس‭ ‬وطمأنينة‭ ‬هاربة‭”. ‬ الإدريسي كتبت‭ ‬الفنانة‭ ‬هناء‭ ‬الإدريسي‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭” ‬قائلة‭ “‬بداية‭ ‬التغيير‭ ‬هي‭ ‬في‭ ‬إدراك‭ ‬قيمة‭ ‬ذاتك‭”.‬ تاج‭ ‬الدين كتبت‭ ‬الممثلة‭ ‬ساندية‭ ‬تاج‭ ‬الدين‭ ‬تدوينة‭ ‬على‭ “‬إنستغرام‭”‬،‭ ‬جاء‭ ‬فيها‭ “‬درب‭ ‬عقلك‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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