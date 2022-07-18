وطنية
أحزاب على عتبة الإفلاس
بعضها أغلق مقراته ولفتيت رفض نشر لائحة المستفيدين من الدعم استشاط زعماء أحزاب “صغيرة” غضبا على وزارة الداخلية التي حرمتهم من الدعم المالي، ولم تضمن لهم مبدأ تكافؤ الفرص مع الأحزاب الكبرى، التي صرفت الملايير في حملاتها الانتخابية، بعضها مدين لأم الوزارات بالملايير، ويعاني العسر في إرجاع التسبيقات. وقالت مصادرأكمل القراءة »
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