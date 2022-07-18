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وطنية

أحزاب‭ ‬على‭ ‬عتبة‭ ‬الإفلاس

منذ دقيقتين
بعضها‭ ‬أغلق‭ ‬مقراته‭ ‬ولفتيت‭ ‬رفض‭ ‬نشر‭ ‬لائحة‭ ‬المستفيدين‭ ‬من‭ ‬الدعم استشاط‭ ‬زعماء‭ ‬أحزاب‭ “‬صغيرة‭” ‬غضبا‭ ‬على‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬التي‭ ‬حرمتهم‭ ‬من‭ ‬الدعم‭ ‬المالي،‭ ‬ولم‭ ‬تضمن‭ ‬لهم‭ ‬مبدأ‭ ‬تكافؤ‭ ‬الفرص‭ ‬مع‭ ‬الأحزاب‭ ‬الكبرى،‭ ‬التي‭ ‬صرفت‭ ‬الملايير‭ ‬في‭ ‬حملاتها‭ ‬الانتخابية،‭ ‬بعضها‭ ‬مدين‭ ‬لأم‭ ‬الوزارات‭ ‬بالملايير،‭ ‬ويعاني‭ ‬العسر‭ ‬في‭ ‬إرجاع‭ ‬التسبيقات‭.‬ وقالت‭ ‬مصادر‭أكمل القراءة »


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