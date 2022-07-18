الرياضة
ألف درهم للانخراط بوفاق آسفي
حدد المكتب المسير لفريق وفاق آسفي، الممارس في القسم الثاني هواة، ألف درهم للانخراط في صفوفه. ونشرت إدارة الفريق العبدي بلاغا جاء فيه “سعيا منها لتوسيع قاعدة المنخرطين، وبهدف ضخ دماء جديدة لاستقطاب الكفاءات والخبرات الرياضية، وطبقا للمادة التاسعة من القانون الأساسي للنادي، تعلن إدارة الوفاق الرياضي لآسفي عن فتحأكمل القراءة »
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