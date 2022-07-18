الرياضة
مباراة النهائي
المنتخب النسوي في محك صعب أمام نيجيريا يدخل المنتخب الوطني النسوي التاريخ بمواجهته نظيره النيجيري، اليوم (الاثنين) انطلاقا من التاسعة مساء، بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، لحساب نصف نهاية كأس إفريقيا للكرة النسوية، التي تحتضنها بلادنا إلى غاية السبت المقبل. وتفصل المنتخب الوطني النسوي تسعون دقيقة عن بلوغ حلمأكمل القراءة »
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