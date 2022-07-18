الرياضة
“الماص” يوقع للجيراري والراحولي
واصل المغرب الفاسي تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، بانتداب عمر الجيراري في صفقة انتقال حر، قادما من الجيش الملكي، وعماد الراحولي قادما من الخريطيات القطري. ووفق معطيات عليها «الصباح” ، فإن المفاوضات بين الرئيس إسماعيل الجامعي، ووكيل اللاعبين، انتهت بتوقيع عقدين لموسمين. ولعب الجراري الذي يشغل مدافعا أيسر في الجيشأكمل القراءة »
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