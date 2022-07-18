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الرياضة

“الماص” يوقع للجيراري والراحولي

منذ 7 دقائق
واصل المغرب الفاسي تعزيز صفوفه استعدادا للموسم المقبل، بانتداب عمر الجيراري في صفقة انتقال حر، قادما من الجيش الملكي، وعماد الراحولي قادما من الخريطيات القطري. ووفق معطيات عليها «الصباح” ، فإن المفاوضات بين الرئيس إسماعيل الجامعي، ووكيل اللاعبين، انتهت بتوقيع عقدين لموسمين. ولعب الجراري الذي يشغل مدافعا أيسر في الجيشأكمل القراءة »


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