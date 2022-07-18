الرياضة
3 ملايير ديون المغرب التطواني
انتقادات لمكتب الغازي وأبرون يعود للواجهة أشارت التقارير المالية خلال أشغال الجمعين العامين العاديين للمغرب التطواني الجمعة الماضي، لموسمي 2020 – 2021 و 2021 – 2022، إلى تفاقم ديون الفريق التي فاقت 36 مليون درهم. ورفض عبد المالك أبرون، الرئيس السابق للمغرب التطواني المصادقة على التقرير المالي للموسم الرياضي 2021أكمل القراءة »
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