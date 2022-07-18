الصباح السياسي
انتخابات جزئية برهانات وطنية
مرشحون كبار يسعون إلى استعادة مقاعدهم ووجوه جديدة تدخل السباق نور الدين مضيان محمد الحموتي محمد لعرج حشدت الأحزاب العدة لخوض غمار الانتخابات الجزئية التي تعرفها دوائر الحسيمة ومكناس ومديونة، بخلفية سياسية جعلت منها نزالا سياسيا بين مكونات الأغلبية والمعارضة، رغم طابعها الجزئي الذي لا يغير في الخريطة شيئا. واختارأكمل القراءة »
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