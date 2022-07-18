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الصباح السياسي

انتخابات‭ ‬جزئية‭ ‬برهانات‭ ‬وطنية

منذ دقيقتين
نور الدين مضيان
مرشحون‭ ‬كبار‭ ‬يسعون‭ ‬إلى‭ ‬استعادة‭ ‬مقاعدهم‭ ‬ووجوه‭ ‬جديدة‭ ‬تدخل‭ ‬السباق نور الدين مضيان محمد الحموتي محمد‭ ‬لعرج حشدت‭ ‬الأحزاب‭ ‬العدة‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬الانتخابات‭ ‬الجزئية‭ ‬التي‭ ‬تعرفها‭ ‬دوائر‭ ‬الحسيمة‭ ‬ومكناس‭ ‬ومديونة،‭ ‬بخلفية‭ ‬سياسية‭ ‬جعلت‭ ‬منها‭ ‬نزالا‭ ‬سياسيا‭ ‬بين‭ ‬مكونات‭ ‬الأغلبية‭ ‬والمعارضة،‭ ‬رغم‭ ‬طابعها‭ ‬الجزئي‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يغير‭ ‬في‭ ‬الخريطة‭ ‬شيئا‭. ‬واختار‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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