وطنية
رئيس الجيش الإسرائيلي في المغرب
يصل أفيف كوخافي، رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، اليوم (الاثنين) إلى المغرب، في زيارة رسمية هي الأولى له إلى المملكة، حيث من المتوقع أن يلتقي كبار المسؤولين الأمنيين، ويتحادث معهم بشأن تطوير العلاقات الأمنية بين الدولتين، وبحث مختلف مجالات التعاون، حسب ما أكد مصدر مطلع، في اتصال مع “الصباح”. وتأتيأكمل القراءة »
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