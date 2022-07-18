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وطنية

رئيس‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬المغرب

منذ دقيقتين
أفيف‭ ‬كوخافي‭              (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭)‬
يصل‭ ‬أفيف‭ ‬كوخافي،‭ ‬رئيس‭ ‬أركان‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي،‭ ‬اليوم‭ (‬الاثنين‭) ‬إلى‭ ‬المغرب،‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬رسمية‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬له‭ ‬إلى‭ ‬المملكة،‭ ‬حيث‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يلتقي‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬الأمنيين،‭ ‬ويتحادث‭ ‬معهم‭ ‬بشأن‭ ‬تطوير‭ ‬العلاقات‭ ‬الأمنية‭ ‬بين‭ ‬الدولتين،‭ ‬وبحث‭ ‬مختلف‭ ‬مجالات‭ ‬التعاون،‭ ‬حسب‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬مصدر‭ ‬مطلع،‭ ‬في‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ “‬الصباح‭”. ‬ وتأتي‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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