الصباح الفني
”القاضي عياض” تحتفي بالفائزين
أعلنت جامعة القاضي عياض أنها ستنظم، بشراكة مع جهة مراكش آسفي، الدورة الأولى من حفل تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول ديناميات المجال الصحراوي، السبت المقبل، بمركز الندوات التابع للجامعة. وأفاد بلاغ مشترك بين جامعة القاضي عياض وجهة مراكش آسفي، أن لجنة تحكيم الجائزة، التي ينظمها المركز الوطنيأكمل القراءة »
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