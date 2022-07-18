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الصباح الفني

‭”‬القاضي‭ ‬عياض‭”‬ تحتفي‭ ‬بالفائزين

منذ 3 دقائق
أعلنت‭ ‬جامعة‭ ‬القاضي‭ ‬عياض‭ ‬أنها‭ ‬ستنظم،‭ ‬بشراكة‭ ‬مع‭ ‬جهة‭ ‬مراكش‭ ‬آسفي،‭ ‬الدورة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬حفل‭ ‬تتويج‭ ‬الفائزين‭ ‬بالجائزة‭ ‬الوطنية‭ ‬للدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬حول‭ ‬ديناميات‭ ‬المجال‭ ‬الصحراوي،‭ ‬السبت‭ ‬المقبل،‭ ‬بمركز‭ ‬الندوات‭ ‬التابع‭ ‬للجامعة‭. ‬ وأفاد‭ ‬بلاغ‭ ‬مشترك‭ ‬بين‭ ‬جامعة‭ ‬القاضي‭ ‬عياض‭ ‬وجهة‭ ‬مراكش‭ ‬آسفي،‭ ‬أن‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم‭ ‬الجائزة،‭ ‬التي‭ ‬ينظمها‭ ‬المركز‭ ‬الوطني‭أكمل القراءة »


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